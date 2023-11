Advent in Meerbusch „Die Räuber“ treten beim Strümper Weihnachtsmarkt auf

Auf dem Platz „An St. Franziskus“, Osterather Straße/Ecke Kaustinenweg (direkt an der katholischen Kirche) findet am ersten Adventswochenende wieder der Strümper Weihnachtsmarkt statt. 50 Verkaufsstände freuen sich auf zahlreiche Besucher. Dazu werden viele ehrenamtliche Helfer den Platz in eine gemütliche Hüttenstadt verwandeln. Dekoriert wird der gesamte Platz mit sehr viel Licht durch Sterne, Figuren und Lichter. Die weihnachtliche Atmosphäre veranlasste die Veranstalter „Kleene Strömper“ am Freitag, 1. Dezember, mit dem „Lichterabend“ anzufangen. In der Zeit von 18 bis 21 Uhr wird es zwar keinen offiziellen Verkauf geben, aber bei Glühwein, sonstigen Getränken und Speisen können die Besucher mit netten Menschen ins Gespräch kommen.