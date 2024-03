Verkehr in Meerbusch Die Parkplätze auf der Nordstraße bleiben

Die neue Regelung hat in der Nachbarschaft jedoch zu einem Verkehrschaos geführt, wie eine langjährige Anwohnerin der Nordstraße sagt. Gemeinsam mit anderen Nachbarn hatte sie einen Bürgerantrag eingereicht und war in den Mobilitätsausschuss gekommen, um ihre Sache zu vertreten. „50 Jahre lang hatten wir hier keine Probleme mit dem Verkehr – jetzt streiten sich Nachbarn, die eigentlich gut miteinander auskommen, um Parkplätze“, berichtet die Büdericherin. Auch in den Nachbarstraßen würden Einfahrten zugeparkt, zudem gebe es Probleme, wenn gerade in der Mobilität eingeschränkte Menschen an den Baumscheiben aus dem Auto steigen müssen. „Außerdem ist die Straße jetzt für Kinder auf dem Weg zur Adam-Riese-Schule kaum noch einsehbar, daraus entsteht eine Gefahr“, so die Anwohner. Auch Müll- und im Zweifelsfall Rettungsfahrzeuge würden Probleme bekommen. Letztlich befinden sich an der Nordstraße die Abflüsse zur Kanalisation jetzt unter den Parkenden Autos und können nicht gut gereinigt werden, so, dass sie beim Blätterfall verstopfen.