Freizeit in Meerbusch Die neuen Kinofilme im Forum Wasserturm

Seit dem Frühjahr 2023 gibt es in Meerbusch wieder ein Kino-Angebot. Die Lanker Kulturstätte Forum Wasserturm an der Rheinstraße 10 arbeitet mit dem Unternehmen Schauplatz zusammen, nachdem der alte Partner 2021 ausgestiegen war. Schauplatz-Geschäftsführer Georg Huff und Bert Müllejans vom Forum Wasserturm glauben nach wie vor fest an das Format Kino und zeigen in Meerbusch vor allem anspruchsvollere Filme sowie ein Kinderprogramm. Auf diese Streifen dürfen sich große und kleine Filmfreunde im Februar freuen: