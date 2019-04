85. Geburtstag von Hildegard Miedel : Team der Arche Noah gratuliert der Chefin

(ena) Alle Esel haben von der Jubilarin ein Küsschen bekommen, die Pferde haben eine große Parade veranstaltet, und die Jugendfarm-Kinder haben eine tolle Aufführung mit Musik, Tanz und Tieren präsentiert.

„Mein Geburtstag war wunderschön“, sagt Hildegard Miedel, die am Sonntag ihren 85. gefeiert hat. „Das ganze Team und die Kinder haben sich so viel Mühe gemacht“, sagt sie. „Ich habe Blumen und Gutscheine fürs Gartencenter geschenkt bekommen und von den Kindern ein fantastisches Buch mit Erinnerungen und Fotos an unsere gemeinsame Zeit.“ Hildegard Miedel wusste nichts von all den Überraschungen, die ihre Nachfolgerin Michaela Danker gemeinsam mit dem Team und den Kids geplant hatte.