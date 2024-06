Europawahl 2024 Die Grünen sind der große Verlierer

Info

Europawahl Bei der Europawahl gab es 51 Stimmbezirke. Sie waren um 21 Uhr ausgezählt. Insgesamt waren 42.131 Bürger wahlberechtigt. 29.427 gaben ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 69,9 Prozent.

Stadtteile Die meiste Zustimmung holte sich die CDU mit 43,1 Prozent in Büderich, die geringste mit 33,2 Prozent in Osterath.

Weitere Höchst- und Tiefstwerte: Grüne 17,3 Prozent in Lank-Latum, 10,7 in Ilverich; SPD 15,2 Prozent in Ossum-Bösinghoven, 7,3 Prozent in Langst-Kierst; FDP 17,4 Prozent in Ilverich, 10,7 in Nierst.