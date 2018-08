Meerbusch: Die Anakonda aus dem Latumer See ist gefangen

Würgeschlange im Latumer See : Feuerwehr fängt Anakonda aus Meerbusch

Sebastian Schreiner hat das Tier gefangen. Foto: Tanja Karrasch

Meerbusch Die Würgeschlange aus dem Latumer See in Meerbusch ist am Mittwoch nach mehreren vergeblichen Versuchen gefangen worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Meerbusch und ein Schlangenexperte aus Düsseldorf konnten das Tier am Mittwochnachmittag fangen. Die Schlange befand sich laut Informationen unserer Redaktion am Uferrand. Die Feuerwehr und der Schlangenexperten konnten sich dem Tier nur über ein Boot nähern.

Angler hatten die Schlange am vergangenen Donnerstag entdeckt. Seit dem herrschte Aufregung am See. Das Gewässer wurde vorsichtshalber gesperrt.

(tak, ak, skr)