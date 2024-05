Naturprojekte in Meerbusch Die Adam-Riese-Schule erhält eine besondere Umweltplakette

Die Auszeichnung „Natur im Garten“ wird nicht nur an Bildungseinrichtungen verliehen, sondern auch an Privatgärtner. Kriterien sind der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und Dünger sowie auf Torf. Der Rohstoff aus den Mooren ist ein wichtiger Speicher von klimaaktiven Stoffen, durch seine Verwendung, häufig in Blumenerde, werden diese freigesetzt. Zudem solle ein zertifizierter Garten über naturnahe Elemente wie Wildsträucher oder Blumenwiesen verfügen und naturnahe Elemente und Wildwuchs als Rückzugsort für verschiedene Tier- und Pflanzenarten zulassen. Vera Jentjens und ihr Mann Jupp, die in Osterath ihre „Grünosase“ betreiben, waren in Meerbusch die ersten Träger der Plakette – europaweit wurde sie inzwischen weit über 20.000 Mal verliehen. Weitere Informationen zur Aktion „Natur im Garten“ gibt es auch auf www.naturimgarten.nrw.