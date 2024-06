Kultur in Meerbusch Monika Peetz liest beim deutsch-niederländischen Literaturfestival

Zum nunmehr 25. Mal richtet sich das deutsch-niederländische Festival „Literarischer Sommer“ an Literaturbegeisterte der Region in den Sommermonaten. Gestartet im August des Jahres 2000 als „Literarischer Sommer am Niederrhein“ in den Städten Krefeld, Mönchengladbach und Neuss, strahlt das Festival mittlerweile weit über die Region des Niederrheins hinaus. Zur 25. Auflage ist in diesem Jahr auch Meerbusch mit von der Partie.