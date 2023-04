Meerbusch Deutsch-französisches Konzert in St. Stephanus

Am Samstag, 15. April, 17 Uhr, treten Chor, Solisten und Barockorchester gemeinsam in der Kirche St. Stephanus auf, um Bachs Johannes-Passion hören zu lassen. Die Chöre bereiten sich seit Monaten auf dieses Konzert vor. „Der Chor mit 50 Sängern wird von einem kleinen Orchester begleitet. Alle freuen sich sehr auf diese besondere Veranstaltung“, ergänzt Eric Ligen, Komitee-Vorsitzende in Fouesnant. Die Gesamtleitung liegt bei Pierre-Emmanuel Clair.