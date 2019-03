Erfinder aus Lank-Latum: Design-Preis für zerlegbaren Grill aus Meerbusch

Christian Battel aus Lank-Latum hat einen zerlegbaren Grill für unterwegs erfunden. Nun wurde dieser mit einem Design-Preis ausgezeichnet.

Die Idee zu „Skotti“ kam Christian Battel nachmittags am See mit seiner Familie: „Da sitzt man am Ufer und denkt sich: Jetzt was Leckeres grillen. Mit einem Grill, den man einfach dabei hat und der mal eben auf- und abgebaut werden kann. Ohne Qualm und glühende Kohle.“ Weil es so etwas nicht gab, machte er sich einfach selbst an die Arbeit. „Jetzt sind wir stolz, dass wir die Jury überzeugt haben“, freut sich der Start-up-Unternehmer.