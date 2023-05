Freizeit in Meerbusch Die Rheinfähre steckt in der Krise

Es ist schön auf dem Rhein. Rund um die beiden Anlegeplätze der Michaela II rauschen die Bäume so friedlich, dass man Lust hätte, nie wieder an Land zu gehen. Dass Hajo Schäfer einen bemerkenswerten Arbeitsplatz hat, muss man ihm nicht erzählen. Das weiß er selbst: „Ich bekomme hier den Wechsel der Jahreszeiten und des Wetters mit, die Wolken und den Sonnenschein“, sagt er. „Ich sehe Spaziergänger mit ihren Hunden und die Fahrradfahrer, die die Natur genießen. Das würde ich gerne mit mehr Leuten teilen.“ Eine Fährfahrt über den Rhein entschleunigt den Alltag, obwohl sie nicht einmal fünf Minuten dauert. Doch die Rheinfähre steckt in einer Krise, und daran können die Radler und Wochenendurlauber, die die malerische Umgebung zu schätzen wissen und das Angebot der Fähre ab und zu nutzen, nichts ändern. „Es müssen Stammkunden her“, sagt Schäfer. Davon gab es vor 20 Jahren noch rund 500. Pendler, die morgens mit dem Auto auf die Fähre gefahren sind und abends wieder zurück. Dann kam 2002 die Flughafenbrücke, über die die A44 von Meerbusch nach Düsseldorf verläuft, die Zahl der Pendler schrumpfte daraufhin dramatisch, plötzlich waren es nur noch 70. Das war vor Corona. Lockdown und Homeoffice taten ihr Übriges, und heute sind es nicht einmal mehr zehn Passagiere, auf die Hajo Schäfer sich werktäglich verlassen kann. Mittlerweile befördert er an Wochenenden mehr Autos als an Arbeitstagen, besonders bei schönem Wetter. Für die Unternehmenskasse ist das gefährlich, denn so kann der Betrieb auf Dauer nicht aufrecht gehalten werden.