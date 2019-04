Neuer Trainer für den TC Bovert : Tennistrainer aus Leidenschaft

Rens Bouwmans ist der neue Tennistrainer beim TC Bovert. Foto: RP/Christoph Baumeister

Der 25-Jährige Rens Bouwmans ist ab sofort mit seiner neu gegründeten Tennisschule für das Training beim TC Bovert verantwortlich. Der in Strümp wohnhafte Holländer freut sich riesig auf die Herausforderung.

Spieler aus den Niederlanden sind beim TC Bovert keine Seltenheit. Arjan Pondman, Vincent van den Honert oder Nils van Hal – sie alle liefen in den vergangenen Jahren für das Herren-Team des Tennisclubs am Neusser Feldweg auf. Jetzt hat der TCB einen weiteren, ganz besonderen Holländer an Land gezogen: Rens Bouwmans übernimmt zur Sommer-Saison mit seiner neu gegründeten Tennisschule gemeinsam mit Axel Dienstbach das Training beim TC Bovert. Für den 25-Jährigen ist es die erste Station als hauptverantwortlicher Coach. „Ich freue mich riesig, dass der Verein mir diese Chance gegeben hat und werde alles dafür geben, die Erwartungen zu erfüllen“, sagt Bouwmans.

Noch bis zum vergangenen Jahr waren drei Tennisschulen beim TCB tätig. „Diese Konstellation war nicht optimal. Deshalb wollten wir etwas ändern“, sagt Sportwart Thomas Ante. Durch einen Kontakt aus der Tennisszene stieß der Klub auf Bouwmans, der seit einem Jahr in Strümp lebt. Beide Seiten waren nach intensiven Gesprächen schnell voneinander überzeugt – und so wurde Ende 2018 der Vertrag mit der „RB Tennisschule“ unterschrieben.

Info 330 Mitglieder spielen beim TC Bovert Tennisverein Der 1965 gegründete TC Bovert hat derzeit rund 330 Mitglieder – mehr als je zuvor. Im Sommer gehen zwölf Senioren- und acht Jugendmannschaften an den Start. Teams Ranghöchste Teams des Clubs sind die Mannschaften der Herren 30, die in der Niederrheinliga spielen, sowie die Herren 40 und Herren 50, die jeweils in der 1. Verbandsliga an den Start gehen. Die Damen 30 peilen in der Bezirksliga den nächsten Aufstieg an.

Bouwmans soll in Bovert aber nicht nur Kinder, Jugendliche und Erwachsene trainieren. Als aktiver Medenspieler wird er zudem die neu gegründete erste Herrenmannschaft des TCB in der Bezirksklasse C anführen, in der die vielen Nachwuchsspieler des Clubs nach und nach eingebaut werden sollen. „Rens spielt bei uns viele Klassen unter seinen Möglichkeiten, freut sich aber schon sehr darauf, mit dem neuen Team in Bovert etwas aufzubauen und die Jugendlichen auf ein höheres Niveau zu bringen“, sagt Ante. Für Bouwmans selbst ist es trotz seiner hohen Leistungsklasse (2) selbstverständlich, als Nummer eins für sein Team aufzuschlagen. „Für den Club da zu sein, das ist das Wichtigste. Das ist jetzt mein Job, das gehört alles zusammen.“

Ursprünglich hatte Bouwmans andere Pläne. „Mein Ziel war es, Tennisprofi zu werden“, sagt der nahe Eindhoven aufgewachsene Bouwmans. Als Teenager wagte er den Sprung nach England. Im Süden Londons besuchte er die Sutton Tennis Akademie. Neben dem Besuch der High-School arbeitete er täglich viele Stunden auf dem Tennisplatz. Bouwmans spielte Turniere in Deutschland, Belgien, Ägypten oder der Türkei. Im Oktober 2016 flog Bouwmans dann bei einem Future-Turnier in Vietnam in der Qualifikation raus – der Wendepunkt in seinem Leben. „Ich habe damals gemerkt, dass es für mich nicht reichen wird. Der Weg in die Spitze war zu hart.“ Er verabschiedete sich vom Profisport und zog nach Deutschland. Hier spielte er für Vereine in Koblenz, Köln, Viersen und Düsseldorf, kletterte zwischenzeitlich bundesweit auf Rang 280. Vor allem arbeitete er aber an seiner Kompetenz als Trainer.

Im März des vergangenen Jahres suchte er einen Wohnsitz nahe Düsseldorf und fand ein neues Zuhause in Strümp. „Ich mag es, dass es schön ruhig ist, man aber trotzdem schnell überall ist“, sagt Bouwmans. Dass er nur ein Jahr später beim TC Bovert die Gelegenheit bekommen würde, eine Tennisschule zu gründen, hätte er damals nicht gedacht. „Es ging alles sehr schnell, doch ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung“, sagt Bouwmans.