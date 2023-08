Ehrenamt in Meerbusch Freude über gespendeten Transporter

Die Übergabe in Anwesenheit von Gerd Neusen, Activity Beauftragter des Lions Club, und den Vorstandsmitgliedern Ulrich Maas sowie Boris Holup erfolgte am Rheinufer Düsseldorf in Höhe der Rheinterrassen. Denn dort hatten die rund 24 behinderten Menschen plus ihrer Begleitung die „RheinGalaxie“, eines der prächtigen Panorama-Rundfahrt-Schiffe der KD, verlassen. „Ich war ein bisschen aufgeregt. Es war das erste Mal, das ich mit so einem großen Schiff gefahren bin, das war toll“, verrät Kira, die in wenigen Tagen 21 Jahre alt wird. Wie sie und unter anderem auch Claudia, Steffi und Tobias, haben alle von den Lions eingeladenen VfB-Mitglieder die Schiffstour genossen. Betreuerin Andrea Sistenich weiß: „Das war für alle ein großartiges Erlebnis.“ Sie gehört dem Verein seit über 20 Jahren an und sagt: „Jeder Tag ist wunderschön, ich bin mit Herz und Seele dabei, wenn ich helfen kann.“ Auch Andrea Stadermann lobt das, was sie täglich mit den betroffenen Menschen erlebt: „Sie sind mit Kleinigkeiten zufrieden. Das ist erfüllend.“