Meerbusch : Der Latumer See hat eine neue Brücke

Lank-Latum Zu der offiziellen Eröffnung lädt der Heimatkreis Lank auch die Kritiker der Brücke ein. Öffentlich bekannt wird dann auch der Spender. Der Verein wünscht sich, dass die Stadt das Gebiet weiter entwickelt und attraktiver gestaltet.

Die 30 Meter lange neue Brücke ist aus Stahl und damit viel länger haltbar als die alte Holzbrücke. Der Boden hat kleine, nach außen gewölbte Löcher, so dass Wasser sich dort nicht sammeln kann und der Untergrund rutschfest ist. Die Geländerstreben sind in einem abgetönten Grün gehalten, so dass sie sich in das Landschaftsbild einfügen. Als Erinnerung an ihren Vorgänger bekommt die neue Stahlbrücke einen Holzlauf und die Seiten des Bodens werden mit auswechselbaren Holzleisten eingerahmt.

Mit der Stadt regelt der Heimatkreis die Schenkung in einem Vertrag, der bald unterzeichnet werden soll. In einem nächsten Schritt ist vorgesehen, dass die zweite kleine Brücke am See, die ebenfalls erneuert werden muss, nach dem Vorbild der Stahlbrücke gebaut werden soll. Die Kosten dafür übernimmt aber die Stadt. Der Heimatkreis wünscht sich, dass das Gelände um den See in den nächsten Jahren weiter gestaltet wird. Dies ist bereits vorgesehen: So plant der Meerbuscher Kulturkreis, am See einen Kulturpfad einzurichten. Unter der Brücke wuchern derzeit wilde Brombeeren und andere Sträucher. „Die Senke könnte in ein Trockenbiotop umgewandelt werden“, sagt Jürgens. Darüber hinaus hält er es für denkbar, vom See aus eine Grünachse bis zum Rhein zu schaffen. Möglicherweise könnte dies mit Fördermitteln des Landes finanziert werden. Im Natur- und Landschaftsplan des Rhein-Kreis-Neuss sei schließlich das Gebiet um den See als eines mit besonderer Bedeutung gekennzeichnet.