Engagement in Meerbusch „Frauentreff“ feiert sein 25-jähriges Bestehen

Die über die 25 Jahre verteilten zirka 300 Treffen führten beispielsweise in den „Garten der Religionen“ in Köln, ins Kloster Stein bei Gouda, den Bibelgarten in Neuss, mit einem Schiff auf dem Rhein in die Düsseldorfer und Neusser Häfen sowie in das Eko-Haus in Düsseldorf. „Geplant sind unter anderem eine Fahrt mit einem gecharterten Bus nach Linnich und ein Besuch der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf“, zählen Ursula Begeré, Monika Lomp und Inge Sternemann auf. „Es bleibt uns wichtig, ein Programm zu bieten, das allen Frauen offensteht, das möglichst viele interessiert und das die Besucherinnen auch mitgestalten können“, schreibt Inge Sternemann in einem Logbuch-Eintrag zum Jubiläum. Das Team legt Wert darauf, dass Frauen jeder Religion, Glaubensrichtung oder Nationalität bei ihnen willkommen sind. Ursula Begeré betont: „Wir halten die Augen offen, um nicht zu verpassen, wenn jemand Hilfe braucht. Gerade nach Corona ist oft ein kleiner Anstoß nötig, um wieder mitzumachen.“ Das Team freut sich, wenn viele Teilnehmerinnen dabei sind, die von Beginn an dazugehören: „Aber wir möchten auch Jüngere dafür begeistern, um den Frauentreff lebendig zu halten.“ Das Jubiläum wird am 26. Januar gefeiert (siehe Info).