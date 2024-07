Heimatforschung in Meerbusch Der Einfluss Uerdinger Familien auf die Altgemeinden

Die Städte Krefeld und Meerbusch liegen nahe beieinander. Die kürzeste Entfernung zwischen ihnen beträgt 11,36 Kilometer. Geht man aber auf eine Zeitreise, wird schnell festgestellt, dass es bereits Anfang des 19. Jahrhunderts Verbindungen gab. Diesen Blick zurück hat Felix Drewes, geschichtsinteressierter Betriebswirt aus Meerbusch, gewagt. Was er dabei gefunden hat, hat er in einem vom Heimatkreis Lank in der Teloy-Mühle initiierten Vortrag zusammengefasst.