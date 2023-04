Meerbusch Denkmalschutz für Nachkriegskirchen

Die Kirchen in Deutschland verlieren seit Jahren Mitglieder. Als Konsequenz daraus wurden in einigen Gemeinden bereits Kirchengebäude entweiht und für eine andere Nutzung zur Verfügung gestellt: Manche dienen nun als Bibliothek, Museum oder Hotel. Auch wenn in Meerbusch dies bislang kein Thema ist, möchten Denkmalschützer sicherstellen, dass besondere sakrale Bauten in Meerbusch erhalten bleiben. Der Kulturausschuss sprach sich nun einstimmig für den Denkmalschutz der Evangelischen Christuskirche und der Bethlehemkirche in Büderich aus.