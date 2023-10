Osterath Denkmalschutz für Güterschuppen

Der Güterschuppen an der Ladestraße in Osterath wird in die Denkmalliste der Stadt eingetragen. Das berichtete Stephanie Roters von der Unteren Denkmalbehörde im Kulturausschuss. Die Initiative dazu geht auf eine Anfrage der FDP-Fraktion aus dem Jahr 2020 zurück. Der Schuppen ist ein Relikt der alten Industriekultur in Osterath und gehört zum Bahnhofsumfeld. Er sei aufgrund seines authentischen Erhaltungszustandes denkmalwürdig. Dafür hatte sich im vorigen Jahr auch Norbert Schöndeling, der Denkmalschutzbeauftragte der Stadt, eingesetzt und Materialien als Belege für die wirtschaftshistorische Bedeutung der Gebäude gesammelt. Er wies darauf hin, dass der ehemalige Güterbahnhof aus dem Jahr 1895 damals eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung für Region bis ins Linksrheinische und das Ruhrgebiet hatte. Dort wurden um die 3000 Zentner Kartoffeln versteigert, sieben Gleise verliefen damals parallel. Dies sei der Denkmalschutzbehörde, die sich zurückhaltend geäußert hatte, nicht in der Tiefe bekannt, erfordere aber auch eine „Sisyphos-Arbeit“ der Recherche in historischen Zeitungen.