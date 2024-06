Debatte um Osterather Bahnhof Wer bestimmt über den Denkmalschutz in Meerbusch?

Welche Gebäude und Anlagen prägen eine Stadt so sehr, sind so aussagekräftig für Geschichte und Kultur, dass sie unter Denkmalschutz gestellt werden sollen? Darüber lässt sich subjektiv sicherlich streiten, doch es gibt feste Kriterien, die definieren, was ein Denkmal ist und was nicht. Die Aufgabe, dies festzustellen, liegt bei der Unteren Denkmalbehörde, die in Meerbusch bei der Stadtverwaltung angesiedelt ist. Und die entsprechende Entscheidung fällt unabhängig vom Willen der Eigentümer, der Bürger oder der Politik. An dieser Frage hat sich jetzt im Kulturausschuss eine Diskussion entzündet. Objekt der Betrachtung ist der Güterschuppen am Osterather Bahnhof.