Nachruf Rosemarie Vogelsang Die Stimme für die Denkmäler ist verstummt

Vogelsang wurde am 24. Februar 1930 in Großenbaum geboren. Kindheit und Jugend im Dritten Reich als Tochter regimekritischer Eltern haben sie ihr Leben lang geprägt. Nach dem Abitur studierte sie in Köln Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte, machte aber 1958 auch das Staatsexamen zur Volksschullehrerin. Neben der Lehrtätigkeit promovierte Vogelsang 1962. Ihr Konsemester Hugo Borger leitete später die Grabungen am Kloster Meer, mit dem sie so erstmals in Berührung kam. Durch ihren Lebensgefährten Otto Schobel kam sie 1979 nach Lank-Latum. Hier sollte sie nach dessen Tod und ihrer Pensionierung 1992 ein neues Betätigungsfeld finden: Haus Meer, über welches zahlreiche Veröffentlichungen folgten.