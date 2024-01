Kundgebung in Meerbusch Bauern fahren heute durch die Stadtteile

Beginnen werden die Kundgebungen jeweils um 8 und 16 Uhr am Fouesnantplatz in Strümp. Von dort aus setzt sich der Zug der Landwirte in Richtung Osterath in Bewegung, fahren über die Osterather Straße, die Krefelder Straße in Richtung Fischeln, biegen ab auf den Westring, dann auf die Büdericher Straße bis ins Zentrum von Büderich.