Engagement in Meerbusch Demonstration auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz

Auch in Meerbusch soll ein Zeichen gesetzt werden gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus, Gefährdung der Demokratie und das Erstarken rechter Parteien. In den umliegenden Städten sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen genau für diese Werte auf die Straße gegangen, allein in Düsseldorf waren es am vergangenen Wochenende über 100.000 Menschen. „Und deswegen ist es auch in Meerbusch an der Zeit, ein starkes Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt zu setzen“, schreibt die Initiative Meerbusch gegen Rechts.