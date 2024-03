Kultur aus Meerbusch David Hawkins Kunst aus der Welt der Bäume

So trifft er in seinem Werk beispielsweise in heimischen Wäldern auf eine Rotbuche, die „Mutter des Waldes“. Sie erklärt, dass sie mit ihren neugierigen Wurzeln tief in die Erde greift und sich dort ausdehnt. Und der Olivenbaum berichtet darüber, dass er aus einer Olive entstanden ist, sieht, wie die Menschen sich liebevoll zu seinen Füßen legen, um auf einem Stofftuch ein Picknick zu halten. Zu einer im „Gardens by the Bay“ in Singapur aufgenommenen Copernicia-Palme mit den an riesige Farnblätter erinnernde Flügel fühlt sich der Künstler durch „himmlische Melodien“ hingezogen. Augenblicklich pflegt David Hawkins einen Austausch mit dem Drachenbaum, der seinen strahlenden Glanz so erklärt: „Abermillionen Jahre her, entschied die Sonne ein Abbild ihres Antlitzes auf die Erste zu pflanzen...“.