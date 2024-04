Digitalisierung in Meerbusch Das soll die neue Stadt-Homepage können

Die digitale Welt ändert sich rasant. Als die Homepage der Stadt Meerbusch 2018 in ihrer heutigen Form live ging, waren das Nutzerverhalten und die Anforderungen der Menschen an eine Website andere. Deswegen soll die Webpräsenz der Stadt nun aktualisiert werden – noch in diesem Jahr wird www.meerbusch.de neu aufgesetzt – ein Relaunch, wie man den Neustart eine Homepage auch nennt. Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen.