Brauchtum in Meerbusch Das sind die Termine für die Martinszüge 2023 in Meerbusch

Lank-Latum Ein Martinszug mit mehreren Teilzügen, Mantelteilung und großem Martinsfeuer findet am offiziellen Martinstag am Samstag, 11. November statt. Um 16.50 beginnt die Aufstellung für den Kleinkinderumzug auf der Kemperallee; ab 17 Uhr bewegt sich der Zug von dort über die Mühlenstraße auf die Rheinstraße, Am Wasserturm, Kaiserswerther Straße, wieder auf die Mühlenstraße und die Wasserstraße zum Schützenplatz. Dort findet das Martinsfeuer statt; anschließend löst sich der Zug auf. Der Schülerumzug beginnt als Teilzug an der Theodor-Fliedner-Grundschule ab 17.50 Uhr. Die Aufstellung erfolgt „Im Schieb“ vor der Schule, ab 18 Uhr bewegt sich der Zug über Im Schieb, Kaiserswerther Straßer, Am Wasserturm, Pannebäckerstraße und Mühlenstraße zur Kemperallee mit Anschluß an den Gesamtzug. Der Gesamtzug beginnt ab 18 Uhr an der Pastor Jacobs Grundschule. Nach der Aufstellung an der Kemperallee setzt sich der Zug um 18:15 Uhr über die Kemperallee in Bewegung in Richtung Schulstraße, Claudiusstraße, Am Latumer See, Weingartsweg, Mittelstraße, Bismarckstraße, Kaiserswertherstraße und zieht über die Mühlenstraße zum Schützenplatz. Dort finden die Bettlerszene und das Martinsfeuer statt; nach der Bettlerszene erfolgt der Abzug zu den Schulen; zunächst zur Theodor-Fliedner-Grundschule über die Wasserstraße, Gasse, Im Schieb; anschließend zur Pastor Jacobs Grundschule über die Mühlenstraße und Kemperallee.