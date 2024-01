Freizeit in Meerbusch Wohin geht die Reise im neuen Jahr?

Andrea Wemhoff, Büroleiterin im First Reisebüro Esser in Osterath, hat über 40 Jahre Erfahrung in der Branche. Sie ist ein Beratungs-Profi mit den Spezialgebieten Golf- und Clubreisen, Kreuzfahrten – aber auch bei der Organisation von Familienpaketen. Viele Büdericher kennen sie noch von der Dependance in der Dorfstraße und sind ihr auch am jetzigen Standort treu geblieben. „Schon 2023 war für uns ein erfolgreiches Reisejahr“, sagt sie, „2024 bahnt sich ebenfalls gut an.“ Kreuzfahrten und Ziele in Europa liegen momentan vorn in der Gunst der Kunden.