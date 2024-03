Bildung in Meerbusch Lesetipps aus der Stadtbibliothek

Wer neue Inspiration zum Lesen, Schauen oder Hören braucht, sollte am besten die Mitarbeiter der Stadtbibliothek Meerbusch fragen. Sie haben in acht Kategorien ihre Empfehlungen zusammengestellt und zeigen ganz nebenbei, dass die Stadtbibliothek mit der Zeit geht und mittlerweile nicht nur die klassischen Bücher anbietet. „Wir haben uns bemüht, die Vielfalt der Bibliothek darzustellen“, betont Bettina Schüren, Leiterin der Bibliothek. Die Medien sind auch teilweise in den Stadtteilbibliotheken in Lank und Osterath verfügbar.