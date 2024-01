Menschen aus Meerbusch Das Reiseleben der Familie Erbslöh

Aber die Erdbeben und andere Geschehnisse vermitteln kein gutes Gefühl: „Von Marokko aus sind wir nicht so schnell zuhause.“ Die letzte Reise führte sie für gut zwei Wochen nach Spanien und weitere fünfeinhalb Wochen nach Frankreich. Dabei lernen sie viele unterschiedliche Menschen kennen, sind oft auf geschichtlichen Pfaden unterwegs oder folgen den Ratschlägen von Bekannten. In Bordeaux beispielsweise sind sie per E-Bike auf Entdeckungstour gegangen, haben sich den U-Boot-Bunker aus dem zweiten Weltkrieg angesehen: „Dort gibt es ‚Bassins de Lumière‘ zu sehen, Lichtkunst mit projizierten Bildern, die sich unverzerrt in den Wasserflächen spiegeln. Die Dali- und Gaudi-Show war fantastisch.“ In Pamplona ist das Ehepaar auf Hemingways Spuren gewandelt und auch Rüdiger Erbslöhs Wunsch, bei Biarritz und Bayonne im Atlantik zu baden wurde erfüllt: „Dort war mein Opa im Krieg schwimmen.“