Unterhaltung in Meerbusch Das Kino-Programm im Forum Wasserturm im Juni

„Zwischen uns das Leben“ Ebenfalls aus Frankreich kommt der Film, der am 18. Juni zu sehen sein wird, allerdings mit deutlich melancholischeren Zügen. Laurent ist ein bekannter Pariser Schauspieler, der auf die 50 zugeht und mitten in einer Midlife-Crisis steckt. Zur Erholung reist er in ein bretonisches Wellnesshotel an der Küste – in dem auch Alice lebt. Die Mittvierzigerin ist Klavierlehrerin und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter ebenfalls in diesem Ort. Was kaum jemand weiß: Die beiden waren vor 15 Jahren einmal ein Paar. Mit dem erneuten Aufeinandertreffen reißen alte Wunden erneut auf – ebenso wie die Gefühle neu entfacht werden. Und so überdenken sie beide ihre bisherigen Lebens- und Liebesentscheidungen. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben und dauert 106 Minuten.