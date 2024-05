Unterhaltung in Meerbusch Das Kino-Programm für den Mai

Black is back Am 28. Mai wird der Monat mit einer Vorstellung der Biografie von Amy Winehouse beendet. Die ikonische Sängerin wird auf ihrem Lebensweg begleitet, von ihrem Aufwachsen in einer jüdischen Familie im Londoner Southgate bis auf die großen Bühnen der Welt. Geprägt von Jazz und Pop wird ihre Großmutter Cynthia zu ihrem Vorbild in Stil und Kleidung. Beim Auftritt in einer Lokalen Kneipe wird Winehouse entdeckt – und ihre Karriere geht durch die Decke. Die junge Frau ist ein Freigeist, doch auch Alkohol und Drogen begleiten sie zunehmend. Doch das hindert das Ausnahmetalent nicht, mit ihrer musikalischen Laufbahn geht es immer wieder aufwärts. Doch das hohe Tempo, dass Winehouse in ihrem Leben anschlägt, fordert seinen Tribut. Zwischen der Musik, dem Druck der Öffentlichkeit und den immer häufigeren Eskapaden bleibt für die junge Frau wenig Zeit für die Liebe – oder dafür, Rücksicht auf den eigenen Körper zu nehmen.