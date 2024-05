Meerbusch Zeitplan für Umzug Grundschulen in Büderich

(stz) Die Stadt befindet sich noch immer in Verhandlungen für den Kauf des Grundstücks an der Böhlerstraße, wo die Brüder-Grimm-Schule einen Neubau erhalten soll. Der Technische Dezernent Andreas Apsel zeigte sich im Sonderausschuss für Schulen zuversichtlich, dass die Verhandlungen in Kürze zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Die Planungen für den Vorentwurf der Grundschule seien bereits zu 40 Prozent abgeschlossen. Der Zeitplan sieht vor, dass der Neubau an der Böhlerstraße 2028 fertig gestellt ist. Dann beginnt am alten Standort der Brüder-Grimm-Schule der Umbau. Teile der Bestandsgebäude werden abgerissen für einen Neubau, in den die St. Mauritius Grundschule 2030 ziehen soll. (Bericht folgt)