Meerbuscher Kino September-Kino im Forum Wasserturm

Das Programm im September läutet diesmal ein Film ein, der international für viel Aufsehen gesorgt hatte. So wird am Dienstag, 05. September, um 17 Uhr und um 20 Uhr jeweils „Barbie“ auf der Leinwand gezeigt. Die Komödie gilt bereits als erfolgreichster Film des Jahres und brach vor Kurzem den Rekord für die meisten Ticketverkäufe an den Kinokassen weltweit.