Schule in Meerbusch „Unsere Devise ist, Kinder mit ihren Möglichkeiten erst zu nehmen.“

Zum Schuljahresende im Juni war das langjährige Leitungsduo der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule, bestehend aus Schulleiter Klaus Heesen und seiner Stellvertreterin Ulrike Reith, in den Ruhestand verabschiedet worden. Nun haben ihre Nachfolger die Arbeit aufgenommen. Neuer Schulleiter ist Christian Brylak, der zuvor als stellvertretender Schulleiter an der Anne Frank Gesamtschule Rheinkamp in Moers tätig war. Den Posten des stellvertretenden Schulleiters übernimmt Matthias Reike, der seit über zehn Jahren an der Maria-Montessori-Schule in Büderich unterrichtet und zuvor als Abteilungsleiter für die Abteilung eins (Jahrgänge 5 bis 7) zuständig war.