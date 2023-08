Landwirtschaft in Osterath Ein Huhn, das die Freiheit liebt

An dieser Luxus-Behandlung hat ein Huhn ganz offensichtlich aber kein Interesse, wie Walter Schuhen regelmäßig bemerkt. Der Projektmanager wohnt mit seiner Frau ganz in der Nähe und begegnet dem Huhn beim Gang zum Bäcker oder an der Bushaltestelle häufig: „Es läuft auch oft auf den Parkplätzen herum oder steht bei mir vor der Haustür.“ Dann fotografiert er das Huhn in seiner ungewöhnlichen Umgebung, kauft auch gerne die neben der eingezäunten Fläche in einem ausrangierten Bus per Frische-Automat angebotenen Eier aus der Freilandhaltung. Regelmäßig sorgt das freiheitsliebende Huhn für einen Schmunzeln, wann immer er dem Tier begegnet. „Aber ich kann auch verstehen, dass sich Menschen Sorgen machen, dass das Huhn vor ein Auto laufen könnte.“