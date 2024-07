Gastronomie in Meerbusch Kebab-Kette „Das Haus des Döners“ jetzt auch in Büderich

Statt einem Cent wie am Eröffnungstag gibt es einen Döner zum regulären Preis von acht Euro, wahlweise mit Hähnchen oder Kalbfleisch. Für 50 Cent mehr gibt es die vegetarische Variante mit Hirtenkäse. Ein Falafel-Sandwich kostet sieben Euro, Salate sind ab fünf Euro auf der Karte zu finden. Doch der Großteil der Kunden kommt selbstverständlich wegen des Döners. „Der Klassiker kommt definitiv am besten bei unseren Kunden an“, berichtet Ani. Das Erfolgsgeheimnis der Kebab-Kette liegt in seinen Augen an den frischen Zutaten und den Berliner Saucen. Diese gibt es in scharf, mit Knoblauch und mit Kräutern. „Die Kombination mit dem Brot, dem Fleisch und dem Salat ist einfach besonders“, findet Ani. Mit dem Umsatz der ersten Wochen ist Franchisenehmer zufrieden: „Die Leute nehmen unser Angebot gut an. Ich hoffe, dass es so weitergeht.“