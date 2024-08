Stadtplanung in Meerbusch Was die GWG in Meerbusch baut und modernisiert

An der Gerhart-Hauptmann-Straße in Strümp hatte das Unternehmen im vorigen Jahr zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 öffentlich geförderten und zehn frei finanzierten Wohnungen neu gebaut. Darüber hinaus hat die GWG in Lank an der Eichendorffstraße 29 bis 33 die Häuser mit einer Wohnfläche von 1456 Quadratmetern energetisch komplett saniert. Die Fassade wurde mit Mineralwolle gedämmt, moderne Kunststofffenster mit Drei-Scheiben-Isolierverglasung und energiesparende Durchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Laut Berechnungen könnten mit den Maßnahmen rund 70 Prozent beim Energieverbrauch eingespart werden. Dazu wurden auch die Keller besser isoliert.