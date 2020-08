Meerbuscher Einzelhandel : Das Deko-Forum trotzt der Krise

Meerbusch Uschi Kreutzer, Inhaberin des Bürdericher Deko-Forums, freut sich über das gestiegene Interesse am Wohnen, nachdem sie durch den Shutdown viele Einnahmen verloren hat.

Beim Einkaufen in Büderich denken viele an die Dorfstraße und das Deutsche Eck. Doch auch abseits davon haben sich Fachhändler ihre Stammkundschaft aufgebaut. Seit 26 Jahren gibt es an der Moerser Straße 100 die Meerbusch Arkaden, in denen sich mehrere Geschäfte etabliert haben. Ein besonderer Blickfang ist der markante Turm an der Ecke, in dem Hans und Uschi Kreutzer von Beginn an ihr „Deko-Forum“ betreiben. „Wir haben elf Fenster, die unsere Mitarbeiterin Anita Enk immer unterschiedlich dekoriert“, erzählt Uschi Kreutzer. Da blickt beispielsweise ein silberner Affe mit einer Lampe in der Hand aus einem Fenster auf die Passanten. Kerzenleuchter, Kissen, und Blumenvasen zieren andere. „Wir sind ein Haus der hochwertigen Geschenke“, so die Inhaberin. Sie hatte schon immer den Traum, „so einen Laden zu betreiben“. Herzlichkeit, persönliche Beratung und individueller Service seien ihre Stärken.