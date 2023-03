Auf Areal Böhler in Meerbusch Das bietet das neue Restaurant „Rigatoni & Riesling“

Meerbusch · Seit einigen Tagen begrüßt Gastronom Michael Kuchenbecker seine Gäste in seinem neuen Lokal in Meerbusch, das in einem früheren Lagerraum eingerichtet wurde.

21.03.2023, 18:03 Uhr

Michael Kuchenbecker im neuen Restaurant „Rigatoni & Riesling“ Foto: Anke Kronemeyer

Von Anke Kronemeyer

Pasta, Pasta und noch einmal Pasta: Entweder mit Bolognese – auch in der veganen Variante -, scharf als all’arrabiata, mit Trüffel oder AOP, also mit Knoblauch, Oliven und Peperoncini: Die Karte im neuen Restaurant auf dem Areal Böhler spricht eine klare Sprache. Hier geht es um Nudeln – und die kommen aus der inhabergeführten Produktion von Dirk Piepenbrink aus Düsseldorf. Er ist gleichzeitig Geschäftspartner von Michael Kuchenbecker, einem Gastro-Urgestein aus Düsseldorf.