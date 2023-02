Historisches in Meerbusch „Dä Bott“ erscheint mit neuen Heimatgeschichten

Franz Kohtes dagegen war „Auf der Suche nach einer alten Dorfstraße“. Dem Autor ist es gelungen, die bisher unbekannte, aber von Fotograf Erwin Quedenfeld 1911 festgehalten Stelle im Ort in seinem Bericht zu bestimmen. „Vor ihm sind bereits viele Heimatfreunde an dieser Aufgabe gescheitert“, weiß Franz-Josef Jürgens. Mit Text und Foto widmet Jürgen Simons einen Beitrag der „schillernden Lanker Familie Kauertz“. Darin ist zu erfahren, dass eines der vielen Kinder der Eheleute Berühmtheit in verschiedener Hinsicht erlangte. Fortsetzung finden die Lebenserinnerungen von Josefa Leven, geborene Breuers, aus Langst. Unter dem Titel „Das Mädchen hinter dem Deich“ ist Teil 3 der kommentierten Aufbereitung von Franz-Josef Radmacher zu lesen. Erinnert wird außerdem an die geschätzte Heimatfreundin Käthe Schneider. Der früheren Bott-Autorin und langjährigen Schatzmeisterin des Heimatkreises wurde Corona bedingt in einem kleinen Kreis die Jacobsleiter verliehen. Insgesamt sind die „Dä Bott“-Inhalte vielfältig, sorgsam recherchiert und unterhaltsam. Ein besonderes Lob spricht der Heimatkreis-Vorsitzende für Helga Ebner aus: „Sie hat mich unermüdlich unterstützt und Dä Bott auch gestaltet.“