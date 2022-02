Kultur in Meerbusch : Disney-Hits im Forum Wasserturm

Die Proben für die Unplugged-Produktion „Let‘s Disney“ im Proberaum in Osterath gehen derzeit in die heiße Phase. Aber noch wird in Straßenkleidung und ohne Kostüm gesungen. Foto: RP/Lena Hogekamp

Osterath Die Künstler der Creative Arts Group (CAG) Unplugged zeigen mit „Let‘s Disney“ ein Showprogramm mit ausgewählten Musical-Songs für die ganze Familie: von Aladdin bis zur Eiskönigin Elsa. Derzeit wird in Osterath geprobt.

Von Bernd Schuknecht

Auch wenn die Corona-Pandemie Musik- sowie Theater-Produktionen der Creative Arts Group (CAG) immer wieder torpediert hat, so haben das Engagement der Mitglieder des Bühnenkunst-Vereins und die Freude der Ensemblemitglieder, ihre Talente vor Publikum zu präsentieren, keinesfalls gelitten. Derzeit gehen die Proben für die aktuelle Unplugged-Produktion „Let‘s Disney“ im Proberaum in Osterath in ihre heiße Phase.

Das Programm bietet eine mehrfach Oscar-prämierte Mischung der schönsten Musical-Hits aus beliebten Disney-Produktionen, etwa aus „Aladdin“, „Der Glöckner von Nôtre Dame“ und „Die Schöne und das Biest“, alle komponiert von Alan Menken, oder auch „König der Löwen“, das aus der kompositorischen Feder von Elton John und Tim Rice stammt. Wegen der riesigen Auswahl an Disney-Songs soll die Setlist für jede Aufführung neu zusammengestellt werden.

Info „Let‘s Disney“-Konzerte am 5. und am 6. März Aufführung Karten für die „Let‘s Disney“-Konzerte am 5. und 6. März im Forum Wasserturm in Lank, Rheinstraße 10, gibt es auf der CAG-Homepage unter tickets.cagev.com. Sollte wider Erwarten eine Aufführung abgesagt werden müssen, so wird der Preis der Tickets in jedem Fall erstattet. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese gegen eine andere CAG-Veranstaltung zu tauschen.

Die Meerbusch-Premiere ist für Samstag, 5. März um 18 Uhr, im Forum Wasserturm in Lank geplant. Am folgenden Sonntag (6. März) steht dann eine weitere Aufführung um 14 Uhr auf dem Programm. „Was die Premiere anbetrifft, so sind wir optimistisch, dass alles nach Corona-Regeln stattfinden kann, außerdem bietet das Forum Wasserturm ausreichend Platz, sodass sich jeder Besucher sicher fühlen kann“, sagt Timo White, Vorsitzender von CAG.

Beim Probenbesuch an einem Abend im Februar übernimmt Dorina Joch, künstlerische Leiterin von CAG Unplugged, die Rolle der Elsa aus dem Musical „Die Eiskönigin – total unverfroren“, das nach dem Animationsfilm „Frozen“ entstanden ist. Sie beschwört zwar gesanglich eine zunehmende Kälte, doch trotz des Frösteln machenden Liedtextes strahlt ihre variabel intonierende Stimme viel empathische Wärme aus. Die erwärmende Atmosphäre steigert sich schließlich noch, als Lene Hogekamp in der Rolle der Anna mit ihrer hohen Kopfstimme in das Duett einstimmt. Trotz kleiner Unsicherheiten nährt dieser frühe Probelauf bereits große Erwartungen.