Meerbuscher Geschichtsverein : Das neue Interesse an der Vergangenheit

Meerbusch Wegen der Kontaktsperre sind die Meerbuscher nun öfter zu Hause. Viele entdecken dabei neue Hobbys: Etwa ihr Interesse für Historisches und Heimatkunde. Davon profitiert der Geschichtsverein.

Die Corona-Pandemie hat den Menschen eine Ruhepause auferlegt. Viele bleiben in den eigenen vier Wänden und beschäftigen sich mit Dingen, die sie zuvor vernachlässigt haben. Erstaunlicherweise erfahre das Thema „Heimat“ wieder mehr Interesse – vor allem in der mittleren Altersgruppe, erzählt Mike Kunze, Vorsitzender des Geschichtsvereins Meerbusch. „Die Menschen finden wieder Zeit, sich mit ihrer unmittelbaren Umgebung zu beschäftigen“, berichtet Kunze.

Seit am 15. März die Schulen geschlossen wurden, postet der Gymnasiallehrer aus dem Bilderfundus des Vereins das sogenannte Corona-Rätsel. Im täglichen Wechsel werden alte Ansichten aus dem Stadtgebiet auf der Facebookseite des Geschichtsvereins veröffentlicht. Die Betrachter sollen nicht nur rätseln, was gezeigt wird, sondern auch Informationen und Anekdoten austauschen. Am Folgetag wird dann die Auflösung mit weiteren Bildern sowie geschichtlichen Hintergrundinformationen gepostet. Kunze erzählt: „Dabei konnten wir feststellen, dass unsere Reichweite viel größer ist als sonst. Und dass sich wirklich viele Menschen am Austausch beteiligen.“ Die Vereinsmitglieder bekämen auch viele positive Rückmeldungen, die das Interesse an den Motiven bestätigten. „Mittlerweile bieten uns etliche Meerbuscher ihre privaten Schätzchen für unser Bilderarchiv an, und einzelne Mitglieder steuern sogar Material für das Rätsel bei.“