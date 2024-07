Nachfolger von „Mrs. Books“ in Meerbusch Wie „The Stager“ in Osterath den Einzelhandel beleben will

Aufmerksame Osterather dürften das orangefarbene Schild am Eingang der Fußgängerzone bereits entdecket haben. Am ehemaligen Lokal „Mrs. Books“ kündigt sich nun in großen Buchstaben ein neues Geschäft und damit die Nachfolge des beliebten Buchladens an. „The Stager“ wird noch im Juli seine Türen öffnen und dann in einem sogenannten Concept Store, einer Art hochwertiger Gemischtwarenladen, verschiedene Produkte anbieten.