Meerbuscher Cocktailbar Rapunzel : Drinks mit Tonkabohne, Minze und Espuma

Barchef Stanislav Husemann ist in der Bar Rapunzel für die Cocktails verantwortlich. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Stanislav Husemann hat während des Studiums das Cocktail-Mixen gelernt. Erfrischende Zutaten wie Zitrone und Kräuter gehören für ihn immer dazu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz

Es sieht nach kunstvoll-akrobatischen Übungen aus, wenn Stanislav Husemann hinter der Bartheke mit der einen Hand die Whisky-Flasche um sich kreisen lässt und mit der anderen den Shaker schüttelt. „Seine Muskeln sind gut trainiert“, erklärt Imad Mohamed lachend. Er hat im Frühjahr das Bistro „Rapunzel“ in Lank-Latum eröffnet und ist froh, mit Stanislav Husemann nicht nur seinen Schwager, sondern auch einen Barmixer in seinem Team zu haben, der neben seinem Studium das Mixen erlernt und international – unter anderem in St. Petersburg – Erfahrungen gesammelt hat. „Ich arbeite gern mit Spirituosen. Aber selbst trinke ich nur ganz selten Alkohol“, stellt der Cocktailmixer klar.

Geschickt reibt er eine aromatische Tonkabohne auf den mit aufgeschäumtem Eiweiß zubereiteten Drink und steckt einen kleines Minzblatt obendrauf – so ist der Drink besonders frisch und fotogen. Der Schaum aus frischem Eiweiß sieht nicht nur optisch gut aus, er gibt dem Drink eine seidige Textur. Stanislav Husemann schätzt die klassischen Cocktailrezepte: „Unsere Gäste lieben Whisky Sour. Der kann auch zuhause zubereitet werden.“ Die Whiskysorte sollte je nach Vorliebe gewählt werden. Stanislav Husemann verwendet am liebsten Bourbon oder nimmt die Marke, die der Gast wünscht. Der Whisky (4,5 cl) wird mit Zucker oder Zuckersirup, frisch gepresstem Zitronensaft und einem Eiklar zuerst ohne und anschließend mit Eis in einem Shaker geschüttelt.

Der „Rapunzel“-Barkeeper ist offen für alle klassischen Cocktail-Rezepte: „Traditionell gibt es 101 Rezepte.“ Aber er experimentiert auch gern und weiß, dass mit Gin gemixte Getränke beliebt sind. Hinter der Bar stehen fast 30 verschiedene Sorten sowie mehrere Tonics. Daraus mixt er Drinks, die immer mit frischen Kräutern oder Gemüsen variiert werden. „Gin Sky“ nennt Stanislav Husemann einen fruchtig-frischen Cocktail, der auch von Laien mit ein bisschen Übung zubereitet werden kann. Dabei wird Gin mit frischem Zitronensaft und einem kleinen Löffel Apfel-Bitter (Apfel-Sirup) und Eis geschüttelt. Ist das gemixte Getränk durch ein Sieb abgeschüttet im Glas, kommt Espuma – in einem Sahnesiphon aufgeschäumtes Eiweiß – darüber: „Das sieht ähnlich aus wie ein Cappuccino.“