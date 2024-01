Gesundheit in Meerbusch Unterstützung für Eltern im Umgang mit Essstörungen

Drei dieser Coachings finden im kommenden Jahr statt, und das erste davon in Meerbusch: Die fünf Termine sind wöchentlich, sie beginnen am 22. Januar und gehen bis zum 26. Februar, jeweils von 17.30 bis 19.30. Der Kostenbeitrag beträgt 75 Euro pro Person, Mütter und Väter sind einzeln oder als Paar willkommen. Geleitet wird der Kurs von Fleur König, Mitarbeitern in der systemischen Beratung der Frauenberatungsstelle und Fachberaterin für Essstörungen, sowie von Fach- und Familientherapeutin Maria Peeters. Der Kurs findet in den Räumen der Tagespflege St. Franziskus an der Paul-Jülke-Straße 3 in Strümp statt. Eine Anmeldung ist möglich, entweder per Mail an mail@fbst.de oder telefonisch unter 02131 271378.