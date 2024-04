Zirkusprojekt in Meerbusch Manege frei für die Nikolaus-Schule

„Heute können die Kinder einmal beweisen, welche verborgenen Talente in ihnen stecken, die sie teilweise bisher nicht zeigen konnten“, freute sich Schulleiter Markus Niemann. Er war besonders darüber froh, dass nicht wieder wie vor vier Jahren eine Pandemie dem Zirkusprojekt dazwischen kam. „Damals hatten wir die komplette Projektwoche absolviert und standen kurz vor den Aufführungen, als diese kurzfristig abgesagt werden mussten“, bedauerte er. Doch am Freitag stand der Show nichts mehr im Wege, die von zwei Mitarbeitern des ZappZarap zusammen mit den Lehrern der Schule in vier Tagen vorbereitet worden war. Dazu waren die Lehrer selbst bei einem Projekttag in die Artistenrollen geschlüpft, um zu lernen, was sie den Kindern beibringen sollten. Bei einer Vorführung am ersten Tag der Projektwoche zeigten sie, wie die Zirkusshow aussehen solle. „Manche waren aufgeregter als die Kinder, weil sie sich nicht blamieren wollten“, erzählte Niemann schmunzelnd.