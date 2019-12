Portrait : Ein Leben mit dem „Buchmarkt“

Buchliebhaber Christian von Zittwitz hat im Jahr 1966 die Fachzeitschrift „Buchmarkt“ mitbegründet. Foto: Anne Orthen (ort)

Meerbusch Christian von Zittwitz gründete vor mehr als 50 Jahren die Fachzeitschrift und kennt die Buchbranche wie kein Zweiter.

Wer in Meerbusch lebt und Bücher liebt, der schätzt die kleinen, aber feinen Buchläden Mrs. Books in Osterath und Lank, geführt von Maxi von Zittwitz. Was viele möglicherweise nicht wissen: In deutschsprachigen Verlagen und inhabergeführten Buchhandlungen kennt den Namen von Zittwitz fast jeder. Die Fachzeitschrift „Buchmarkt“, in der Buchhändler Nachrichten der Branche und Ideen rund um ihr Geschäft erfahren, hatte ihr Vater Christian von Zittwitz 1966 mitbegründet.

Noch heute ist er Herausgeber und Geschäftsführer des Verlages, der seinen Sitz an der Sperberstraße hat. Die Chefredaktion hat er im vorigen Jahr an ein gemischtes Führungsduo abgegeben. „Eigentlich wollte ich mich ja zurückziehen“, sagt er und macht keinen Hehl daraus, dass ihm das Loslassen nicht leicht fällt. Das ist schon bei einer ersten Begegnung eindrucksvoll zu erleben. Noch am Abend zuvor war er nach neunstündiger Autofahrt aus Mecklenburg-Vorpommern in sein Haus nach Lank zurückgekehrt. Nun sitzt der 76-Jährige bei einer Tasse Kaffee an seinem Esszimmertisch und nach kurzer Zeit gewinnt das Gespräch an Fahrt.

Natürlich liegt ihm die Zukunft der inhabergeführten Buchhandlungen am Herz: „Sie sind kulturelle Zentren eines Orts.“ Er erzählt von persönlichen Begegnungen mit Autoren, Verlegern, kuriosen Zufällen und lustigen Geschichten auf der Buchmesse (dieses Jahr seine 56.) und ist voll in seinem Element. Der Buchmarkt ist eben Teil seines Lebens und eine große Energiequelle. Viele Menschen, denen er begegnet ist, sind über die Jahre zu Freunden geworden. Autoren und Verleger zusammenzuführen, woraus sich neue spannende Projekte entwickeln, Neuigkeiten aus der Branche zu erfahren, das entspricht einfach seinem offenen Naturell. „Das ist für mich keine Leistung, das ist Spaß. Mir fallen die Geschichten in den Schoß.“ So arbeitet er weiter von zu Hause aus und freut sich immer noch, wenn er eine Nachricht vor den Konkurrenten hat, dem großen Börsenblatt des Deutschen Buchhandels und dem Buchreport. „Zu den Konstanten im Leben des CvZ gehört der Informationsvorsprung“, hat der Börsenblatt-Chefredakteur Torsten Casimir vor einigen Jahren in einem launig charmanten Text zu dessen 70. Geburtstag anerkennend geschrieben. Die Buchbranche hatte von Zittwitz zu diesem Anlass ein Buch geschenkt mit 650 Texten und Gratulationen von Menschen aus der Branche, Casimirs war einer davon. Eine Ehre.

Als Erster mit einer Nachricht herauszukommen, ist für ein Monatsmagazin wie den „Buchmarkt“ schwierig. Aber mit der Internetseite des Magazins gelingt das häufig. Beispielsweise, als Anfang des Jahres der Großhändler KNV insolvent ging – ein schwerer Schlag für die Branche. „Allein in der ersten halben Stunde hatten wir 3000 Klicks“, sagt von Zittwitz. Wie die gesamte Medienbranche hat auch sein Blatt mit den Folgen der Digitalisierung zu kämpfen. „Das sind Probleme, die werden sich wieder regeln“, sagt von Zittwitz. Dazu haben die kleinen Buchhandlungen, die die Zielgruppe des „Buchmarkts“ sind, es schwerer, sich gegen die großen Ketten zu behaupten. Dabei hätten sie nach wie vor Wettbewerbsvorteile, betont von Zittwitz: Die Lieferung am nächsten Tag und die persönliche Beratung der Mitarbeiter, die ihre Kunden zum Teil schon lange kennen.