Denkmalschutz in Meerbusch CDU lädt zum Bürgergespräch über Haus Meer ein

In der vorigen Woche hat die Augustinum Gruppe aus München ihre Pläne für eine Seniorenresidenz auf dem Gelände vorgestellt. In einem neunstöckigen Gebäude sollen nach der Vorstellung des Unternehmens 250 Wohneinheiten entstehen. Die CDU lädt am Sonntag, 17. September, von 11 bis 12.30 Uhr im Gasthaus Krone an der Moerser Straße 12 in Büderich zum Bürgergespräch ein. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Werner Damblon stellt die Pläne vor. Die Besucher haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen.