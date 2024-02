Stadtplanung in Meerbusch „Böhler Leben“ mit weniger Gewerbe und mehr Wohnungen

Was wird in meiner Kommune gebaut, was ist geplant? Diese Frage interessiert viele Bürger. Und weil das auch in Meerbusch der Fall ist, lud die CDU am Mittwochabend zu einem Stadtgespräch unter der Leitung von Felix Nieberding, Stadtteilbeauftragter der CDU für Büderich, in das Gasthaus Krone ein. Das Thema lautete: „Bauen in Meerbusch: Vom Eigenheim bis Infrastruktur“. Das sei ein sehr vielschichtiges Thema, unterstrich der CDU-Vorsitzender Werner Damblon zu Beginn. Man habe in Meerbusch nur noch wenige Flächen, wolle aber den Bedarf, besonders an preisgünstigen Wohnungen, decken. Allerdings gäbe es derzeit einen ausgesprochenen Fachkräftemangel und die Baukosten seien hoch. Zudem seien der Umwelt- und Naturschutz zu berücksichtigen. Grundsätzlich unterliege der Wohnungs- und Gebäudebau konjunkturellen Schwankungen. Während bis vor kurzem der Bau von Einfamilienhäusern stark nachgefragt war, komme er inzwischen wegen der schwierigen Rahmenbedingungen fast zum Erliegen. Nieberding hatte sein Referat in drei Themenkomplexe eingeteilt.