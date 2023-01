Tempo 30 macht Schleichwege unattraktiv

Das Bewusstsein für umweltfreundlichen Verkehr habe also zugenommen, so Nieberding. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das Radverkehrskonzept, das 2017 verabschiedet wurde und sukzessive umgesetzt werde. Nach dem einstündigen Vortrag bat er die anwesenden Bürger um Vorschläge und Fragen zur zukünftigen Mobilität.