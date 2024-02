Mobilität in Meerbusch Das Problem mit dem Carsharing

Doch auch hier gab es von den Mitarbeitern der Stadt wenig Interesse daran, die Fahrzeuge zu diesem Zweck zu nutzen – dazu kamen offene Fragen, etwa, wie die Versicherung und die unbeschadete Rückgabe zu regeln sei, wenn die Fahrzeuge an Bürger ausgeliehen werden würden. „Es gibt bei der Verwaltung niemanden, der dafür zuständig wäre oder die entsprechende Expertise hat“, sagt Dana Frey, die als Leiterin der Stabsstelle Umwelt das Projekt intensiv begleitet hat. Sie zeigt sich etwas enttäuscht, dass die Ansätze der externen Beratung in Meerbusch nicht gegriffen haben. „Wir haben uns daher entschlossen, das Projekt einzustellen“, so Frey. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Meerbuschs Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur für Carsharing-Angebote nicht geeignet sei. „Immerhin können die Ladesäulen, die wir am Lanker Verwaltungsgebäude zusätzlich errichtet haben, jetzt von Bürgern für ihre Privaten E-Autos genutzt werden“, so Frey.